La rivoluzione dei Fast Food, KFC lancia il pollo vegetale

di Marco Valsecchi

Dopo il manzo senza manzo, per i consumatori americani è tempo di pollo senza pollo. Lo storico marchio statunitense Kentucky Fried Chicken si prepara infatti a testare in uno dei suoi ristoranti il "pollo a base vegetale". Una prima assoluta per il mondo dei fast food a stelle e strisce, che arriva a poche settimane dal lancio dell'hamburger senza carne 'Impossible Whopper' da parte di un'altra catena a larghissima diffusione come Burger King. Ad annunciare l'esperimento è la stessa Kfc, anticipando che i primi a poter assaggiare la specialità - il cui nome ufficiale è "Beyond Fried Chichen", cioè "oltre il pollo fritto" - saranno gli avventori del ristorante Cobb Parkway di Atlanta, in Georgia. Due le varianti offerte: i classici chicken nuggets, oppure delle alette senza ossa. "I nostri clienti troveranno difficile dire che è a base vegetale", assicura Kevin Hochman, presidente e chief concept officer di Kfc Us. "Penso che tutti abbiamo sentito dire 'sa di pollo'", aggiunge il manager, "bene, i nostri clienti resteranno stupiti e diranno 'sa di Kentucky Fried Chichen'". Per arrivare a questo risultato, l'azienda fondata negli anni Cinquanta dal colonnello Sanders ha avviato una partnership con Beyond Meat, realtà quotata sul Nasdaq che ha inziato a lavorare su sostituti della carne a base vegetale nel 2009, arrivando a distribuire i propri prodotti in circa 53mila punti vendita sparsi per il mondo. "Kfc è una parete iconica della culuta americana e un marchio col quale io, come molti consumatori, sono cresciuto", spiega il ceo e fondatore Ethan Brown, il cui unico rammarico è proprio quello di "non poter vedere il leggendario colonnello in persona godersi questo momento importante". Momento che va appunto a inserirsi in un contesto di cambiamento più ampio delle proposte alimentari dei fast food. Burger King - che per l'occasione ha invece fatto squadra con Impossibile Foods - ha infatti reso disponibile dall'inizio di agosto in tutti i propri vendita statunitensi il suo Whopper con lo 0% di manzo, dopo una sperimentazione partita in aprile da St. Louis e quindi estesa ad alti sei mercati sul territorio nazionale

