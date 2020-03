La pandemia affonda le Borse: Piazza Affari perde il 6,10%

La pandemia di coronavirus pesa ancora sui listini europei: chiusura in netto calo per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib che cede il 6,10% a 14.980,34 punti. Non sono da meno quelle europee che chiudono in in forte ribasso. Parigi l'indice Cac 40 cede il 5,75% a 3.881 punti mentre a Francoforte il Dax arretra del 5,26% a 8.746 punti e a Londra il Ftse 100 perde il 4,13% a 5.114 punti.

Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 263 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,15%.

