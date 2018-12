La disoccupazione scende al 10,2%. Calano (-52.000) gli occupati

Il dato Istat sul riferito al periodo luglio-settembre. Per il sedicesimo trimestre consecutivo aumentano i lavoratori a tempo pieno

Il tasso di disoccupazione scende al 10,2% (-0,5%) tra luglio e settembre. Il dato, rileva l'Istat, è in calo per il secondo trimestre consecutivo. Il tasso di inattività, invce, sale al 34,5% (+0,4 punti) in tre mesi.

Nel terzo trimestre il numero di persone occupate è però diminuito di 52mila unità, cioè lo 0,2%, rispetto ai tre mesi precedenti, a seguito di un calo dei dipendenti permanenti e degli indipendenti non compensato dall'ulteriore aumento dei dipendenti a termine. Il tasso di occupazione, segnala l'istituto di statistica, rimane stabile al 58,7%.

L'incidenza dei lavoratori dipendenti a termine sul totale dei dipendenti raggiunge il 17,9% (+1,7 punti). Persiste intanto da sedici trimestri l'incremento degli occupati a tempo pieno, mentre diminuiscono i lavoratori a tempo parziale, ad eccezione della componente involontaria per la quale l'incidenza sale al 64,0% (+2,9 punti) dei lavoratori a tempo parziale e all'11,6% del totale degli occupati.

