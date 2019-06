Ivass, Panetta: Spread pesa su bilanci, ma sistema tiene

di lal

Roma, 20 giu. (LaPresse) - Le turbolenze dello spread pesano sui bilanci delle assicurazioni italiane, anche se in generale il sistema è solido e regge. Lo afferma il presidente dell'Ivass, Fabio Panetta, nella sua relazione annuale. "La volatilità dei prezzi delle attività scambiate nei mercati finanziari e dello spread tra i tassi sui titoli pubblici italiani e quelli di altri paesi - spiega Panetta - si è riflessa sui bilanci civilistici e sulla posizione di solvibilità delle imprese assicurative italiane, in particolare di quelle operanti nella gestione vita". Il presidente Ivass evidenzia tuttavia che "l'indice di solvibilità a livello di mercato era pari alla fine del 2018 al 222 per cento, quasi 20 punti percentuali in meno rispetto alla fine del 2017 ma ben al di sopra del minimo regolamentare del 100 per cento".

