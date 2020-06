Ivass, Franco: Stop dividendi assicurazioni per circa 4,4 mld

di fct

Milano, 18 giu. (LaPresse) - A marzo, "in linea con le indicazioni che venivano dalle Autorità di vigilanza a livello europeo, l'Ivass ha raccomandato alle imprese e ai gruppi di adottare estrema prudenza nella distribuzione dei dividendi e nella corresponsione della componente variabile della remunerazione agli esponenti aziendali. Grazie a questa raccomandazione le imprese e i gruppi assicurativi possono contare su ulteriori risorse patrimoniali: non sono stati distribuiti ovvero sono stati rinviati o sospesi dividendi per circa 4,4 miliardi di euro". E' quanto rileva il presidente dell'Ivass, Daniele Franco, nelle sue considerazioni sulla relazione annuale dell'istituto.

