Ivass, Franco: Revisione Solvency II dovrà considerare nuovo stato economia

di fct

Milano, 18 giu. (LaPresse) - "La revisione dell'impianto di Solvency II, entrato in vigore nel 2016, dovrà necessariamente tenere conto delle mutate condizioni economiche in cui opera il mercato assicurativo europeo, in particolare del regime di persistenti bassi tassi di interesse". E' quanto afferma il presidente dell'Ivass, Daniele Franco, nelle sue considerazioni in occasione della Relazione annuale dell'istituto. Per Franco "andranno inoltre riviste le aree che non hanno funzionato come ci si attendeva. Tra queste il margine di rischio nella determinazione delle riserve tecniche (risk margin), per non penalizzare le passività più a lungo termine, le misure Long Term Guarantees (Ltg), per attenuare la volatilità di breve termine del requisito patrimoniale, e le calibrazioni di alcuni moduli di rischio". La crisi ha inoltre accentuato l'"inadeguatezza degli strumenti previsti nel quadro di Solvency II per fronteggiare con rapidità e incisività le situazioni di emergenza. L'Ivass è favorevole a definire in sede europea, in collaborazione con l'Eiopa, un pacchetto limitato di misure, prontamente attivabili in caso di crisi generalizzata, in grado di mitigare in via transitoria i fattori di volatilità e automatismo insiti nella regolamentazione e per tale via evitare effetti prociclici".

