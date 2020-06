Ivass, Franco: Redditività in forte crescita a +12% ma incognita Covid

di fct

Milano, 18 giu. (LaPresse) - "Nel 2019 gli indicatori di redditività e solvibilità registravano miglioramenti. Il Roe risultava di poco superiore al 12 per cento; in forte crescita rispetto al 6,4 per cento del 2018 e superiore anche ai risultati del biennio precedente". E' quanto rileva il presidente dell'Ivass, Daniele Franco, nelle sue considerazioni relative alla relazione annuale dell'istituto. "L'ammontare dei fondi propri detenuti in media dalle imprese assicurative italiane - prosegue Franco - era pari a circa 2,4 volte il requisito minimo di capitale". Tuttavia, "la recessione indotta dalla pandemia ha modificato questo scenario" e "le rilevanti tensioni sui mercati finanziari, l'incertezza sugli sviluppi della situazione economica e finanziaria hanno sin da subito consigliato estrema attenzione", sottolinea il presidente.

