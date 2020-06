Ivass, Franco: Prezzi Rc auto -2,7% in 2019 ma restano alti per giovani

di fct

Milano, 18 giu. (LaPresse) - "Nel 2019 è proseguita la tendenza alla discesa dei prezzi: questi ultimi sono diminuiti del 2,7 per cento, portando la flessione complessiva negli ultimi sei anni a circa il 22 per cento". E' quanto rileva il presidente dell'Ivass, Daniele Franco, nella sua relazione annuale. "I prezzi - spiega Franco - si stanno gradualmente avvicinando ai livelli dei paesi europei simili all'Italia per caratteristiche del mercato; tra il 2012 e il 2018, ultimo dato disponibile nel confronto internazionale, il divario è passato da oltre 200 a 90 euro. Permangono, tuttavia, aree del Paese in cui l'offerta continua a registrare prezzi elevati, soprattutto per i contraenti più giovani". Per questo, sottolinea Franco "riteniamo non più procrastinabile un riordino della normativa del settore, non solo perchè negli ultimi anni è stata oggetto di interventi frequenti e parcellizzati, che ne hanno ridotto l'organicità, ma anche per tenere in considerazione i rilevanti mutamenti intervenuti nella tecnologia e nella stessa mobilità".

