Italgas, utile netto 9 mesi a 246,5 mln, ricavi +6,7% a 978 mln

di fct

Milano, 30 ott. (LaPresse) - Italgas chiude i primi nove mesi dell'anno con un utile netto di 246,5 milioni di euro. E' quanto riporta una nota del gruppo, spiegando che il risultato è il calo del 6,1% su base annua. I ricavi totali si attestano a 978 milioni di euro, in forte crescita - pari al 6,7% - su base annua. Bene anche l'Ebitda di gruppo, che per i primi 9 mesi dell'anno è pari a 715,7 milioni di euro, in aumento del 8,3% rispetto al 30 settembre 2019.

Il gruppo ricorda che "in uno scenario complessivo caratterizzato dal perdurare dell'emergenza sanitaria e nel quale, nello specifico del settore della distribuzione del gas, continuano a pesare gli effetti derivanti dall'applicazione della Delibera 570/2019/R/gas relativa alla regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025, le performance registrate da Italgas nei primi nove mesi del 2020 dimostrano la capacità della società di continuare a generare solidi risultati economico-finanziari grazie alle azioni di efficientamento e di innovazione digitale intraprese negli ultimi anni, continuando a garantire al contempo la sicurezza e la continuità del servizio".

