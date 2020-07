Italgas, ricavi I semestre +6,1% a 646,8 mln e utile a 153,4 mln

di fct

Milano, 27 lug. (LaPresse) - Italgas chiude il primo semestre con ricavi totali a 646,8 milioni di euro, in crescita del 6,1% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. E' quanto emerge dalla relazione semestrale del gruppo, che evidenzia un utile netto di 153,4 milioni, in calo del 7,7%. L'Ebitda sale del 6,6% a 462,7 milioni, mentre gli investimenti tecnici si attestano a 369,5 milioni, in aumento del 16,3%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata