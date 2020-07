Italgas, Gallo: Risultati dimostrano capacità reazione a Covid

Milano, 27 lug. (LaPresse) - "Le performance del primo semestre 2020 dimostrano la capacità di Italgas di reagire di fronte a situazioni eccezionali – come quelle che stiamo vivendo a causa del Covid-19 – continuando a produrre solidi risultati". Lo ha detto l'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, commentando i risultati del gruppo del primo semestre. "Nonostante la nuova regolazione tariffaria in vigore dal 1 gennaio - ha aggiunto -, abbiamo conseguito un Ebitda di 462,7 milioni, in crescita di quasi il 7% rispetto allo scorso anno, e un utile netto di gruppo di 153,4 milioni, la cui leggera flessione rispetto allo stesso periodo del 2019 è attribuibile ai pesanti effetti economici della nuova regolazione mitigati da tutte le azioni messe in campo dalla società".

