Italgas, Gallo: Risultati confermano validità scelte strategiche

di fct

Milano, 30 ott. (LaPresse) - "I risultati al 30 settembre 2020 confermano la validità delle scelte strategiche effettuate dalla società anche a fronte del protrarsi dell'emergenza sanitaria e agli effetti fortemente penalizzanti della regolazione tariffaria in vigore dal 1 gennaio: grazie alle importanti azioni messe in campo abbiamo limitato la contrazione dell'utile netto al 6,1%, a 246 milioni di euro". E' quanto afferma l'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, commentando i risultati di gruppo per i primi nove mesi.

"Gli investimenti - prosegue - continuano a crescere in misura importante attestandosi, alla fine del terzo trimestre, a circa 560 milioni di euro (+12,4%), dando così un importante contributo alle economie locali. In queste performance è sempre più evidente l'apporto della trasformazione digitale avviata negli anni scorsi e quello delle nuove tecnologie sviluppate nella nostra Digital Factory, che abilitano una gestione più efficiente della rete, dei servizi e di tutte le attività connesse e permettono di garantire sicurezza e continuità del servizio, salvaguardando la salute del nostro personale, dei nostri fornitori e di tutti i clienti".

