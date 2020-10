Italgas, Gallo: Partner per Depa solo se apporta vantaggio competitivo

di fct

Milano, 30 ott. (LaPresse) - "Selezioniamo un partner" considerando "se ci apporta un vantaggio competitivo, altrimenti preferiamo rimanere da soli". E' quanto ha detto l'amministratore delegato del gruppo Italgas, Paolo Gallo, in conferenza stampa a proposito della gara per l'acquisizione del 65% della greca Depa Infrastructure, messo in vendita dal governo ellenico. "La dimensione della Grecia - ha proseguito - ci permette anche di affrontarla da soli, un partner non è obbligatorio e lo metteremo a bordo solo se ci darà un vantaggio competitivo in questa gara". Gallo ha poi chiarito che il mese di febbraio rappresenta la deadline per presentare un eventuale socio.

