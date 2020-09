Istat: vendite dettaglio luglio in calo del 2,2% su giugno

di mur

Milano, 8 set. (LaPresse) - A luglio 2020 si stima, per le vendite al dettaglio, una diminuzione rispetto a giugno del 2,2% in valore e del 3,1% in volume.

Lo riferisce l'Istat sottolineando il calo dei beni sia non alimentari (-3,2% in valore e -4,8% in volume) che alimentari (-1,0% in valore e -0,8% in volume).

(segue)

