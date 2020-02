Istat: Vendite dettaglio dicembre +0,5%, e-commerce vola a +38,3%

di fct

Milano, 7 feb. (LaPresse) - Le vendite al dettaglio a dicembre aumentano dello 0,5%. Lo comunica Istat in una nota, spiegando che la variazione positiva riguarda i beni non alimentari (+0,8% in valore e +0,9% in volume) mentre le vendite dei beni alimentari sono in lieve calo sia in valore sia in volume (-0,1%). La crescita su base annua è pari allo 0,9% in valore e dello 0,6% in volume. Aumentano le vendite dei beni non alimentari (+1,4% in valore e +1,6% in volume) mentre le vendite dei beni alimentari restano invariate in valore e sono in calo in volume (-0,9%). Il commercio elettronico segna un aumento del 38,3% rispetto a dicembre 2018.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata