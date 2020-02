Istat: Vendite al dettaglio +0,8% nel 2019, e-commerce +18,4%

Milano, 7 feb. (LaPresse) - Le vendite al dettaglio aumentano dello 0,8% nel 2019, in accelerazione rispetto all'anno precedente. Lo rileva Istat, spiegando che mentre per la grande distribuzione si registra una crescita annua dell'1,4%, le vendite delle imprese operanti su piccole superfici risultano in flessione per il terzo anno consecutivo (-0,7%). Significativo per le vendite online: l'e-commerce nel 2019 registra un incremento del 18,4%, in accelerazione rispetto alla crescita registrata nel 2018. Tra gli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare della grande distribuzione, sono ancora i discount a registrare la variazione più rilevante (+4,5%).

