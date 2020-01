Istat, un pensionato su tre vive con meno di mille euro

ll 36,3% dei pensionati in Italia riceve ogni mese meno di 1.000 euro lordi, il 12,2% non supera i 500 euro. Un pensionato su quattro (24,7%) si colloca, invece, nella fascia di reddito superiore ai 2.000 euro. Lo rileva l'Istat in base ai dati del 2018. Il divario di genere è a svantaggio delle donne, più rappresentate nelle fasce di reddito fino a 1.500 euro. La concentrazione di percettori uomini, invece, è massima nella classe di reddito più alta (3.000 euro e più) dove ci sono 266 pensionati ogni 100 pensionate. In 7,4 milioni di famiglie la pensione rappresenta la prima fonte reddito.

