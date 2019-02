Istat: Surplus commerciale 2018 scende a 39,8 miliardi

di vsc

Milano, 15 feb. (LaPresse) - A dicembre il surplus commerciale italiano si attesta a 3,658 miliardi di euro, in calo di 1,432 miliardi rispetto ai 5,081 miliardi dell'ulitmo mese del 2017. Lo rileva l'Istat, aggiugendo che per quanto riguarda l'intero 2018 il dato è pari a 39,804 miliardi (81,194 miliardi al netto dei prodotti energetici), in contrazione rispetto ai 47,642 miliardi del 2017.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata