Istat: Spesa reale famiglie -0,9% nel 2018, primo calo da 2013

di lal

Milano, 11 giu. (LaPresse) - Considerando l'inflazione, con i prezzi saliti nel 2018 dell'1,2%, in termini reali la spesa media mensile delle famiglie italiane diminuisce lo scorso anno dello 0,9%, segnando una contrazione per la prima volta dopo la moderata dinamica positiva registrata dal 2014 al 2017. Lo rileva l'Istat, spiegando che poiché la distribuzione dei consumi è asimmetrica e maggiormente concentrata nei livelli medio-bassi, la maggioranza delle famiglie ha speso un importo inferiore al valore medio. Se si osserva il valore mediano, ovvero il livello di spesa per consumi che divide il numero di famiglie in due parti uguali, il 50% delle famiglie residenti in Italia ha speso nel 2018 una cifra non superiore a 2.153 euro, invariata rispetto ai 2.154 euro del 2017.

