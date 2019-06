Istat: Spesa famiglie ferma a 2.571 euro al mese nel 2018

di lal

Milano, 11 giu. (LaPresse) - Nel 2018 la stima della spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti in Italia è di 2.571 euro in valori correnti,sostanzialmente invariata rispetto al 2017 (+0,3%), quando era cresciuta dell'1,6% sul 2016. Lo rileva l'Istat. La metà delle famiglie spende più di 2.153 euro al mese. La spesa, precisa l'istituto statistico, è ancora lontana dai livelli del 2011 (2.640 euro mensili), cui avevano fatto seguito due anni di forte contrazione.

