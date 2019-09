Istat: Risale fiducia consumatori, imprese giù per quarto mese

di lal

Milano, 27 set. (LaPresse) - A settembre "contenuto" aumento della fiducia dei consumatori, con l'indice che passa da 111,9 a 112,2,mentre il clima di fiducia delle imprese registra un "lieve" calo, da 98,8 a 98,5. Lo afferma l'Istat, che precisa che la ripresa della fiducia dei consumatori deriva in particolare da un miglioramento della valutazione della situazione personale e delle prospettive future. Per le imprese si registra invece un nuovo indebolimento, trainato dal settore manifatturiero, in calo per il quarto mese consecutivo, e dal commercio al dettaglio. L'istituto statistico vede "segnali positivi", al contrario, dal comparto delle costruzioni.

