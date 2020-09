Istat: Produzione industriale +7,4% a luglio, ma su anno -8%-2-

di fct

Milano, 10 set. (LaPresse) - L'andamento su base annua, prosegue Istat, è caratterizzato da flessioni in tutti i comparti. Il calo è più pronunciato per i beni intermedi (-11,3%), mentre risulta meno rilevante per gli altri aggregati, con diminuzioni del 6,8% per i beni strumentali e l'energia e del 6,2% per i beni di consumo.

Tutti i principali settori di attività economica registrano diminuzioni su base annua. Le più accentuate sono quelle della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-21,4%), delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-20,6%), della fabbricazione di mezzi di trasporto (-11,5%); i cali minori, invece, si osservano nelle industrie alimentari, bevande e tabacco (-0,4%), nella produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-1,4%) e nelle altre industrie (-4,4%).

