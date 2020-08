Istat: Produzione industria in recupero ma livelli pre-Covid lontani

di fct

Milano, 6 ago. (LaPresse) - "Prosegue a giugno la ripresa della produzione industriale", con "tutti i comparti" in crescita "ad eccezione di quello della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici, in leggera flessione". E' il commento di Istat ai dati sulla produzione industriale relativi a giugno. "Sebbene in recupero - prosegue l'istituto di statistica -, i livelli produttivi restano ancora distanti da quelli prevalenti prima dei provvedimenti legati all'emergenza sanitaria; rispetto a gennaio la produzione risulta inferiore, al netto dei fattori stagionali, di oltre 13 punti percentuali".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata