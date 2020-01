Istat: Pil aumenta dello 0,2% nel 2019

di lal

Milano, 31 gen. (LaPresse) - Nel 2019 il Pil italiano corretto per gli effetti di calendario è aumentato dello 0,2% così come il Pil stimato sui dati trimestrali grezzi. È la stima preliminare dell'Istat, che prescisa che nel 2019 vi sono state le stesse giornate lavorative rispetto al 2018. L'istituto statistico sottolinea inoltre che i risultati dei conti nazionali annuali per il 2019 saranno diffusi il prossimo 2 marzo, mentre quelli trimestrali coerenti con i nuovi dati annuali verranno presentati il 4 marzo.

