Istat: Nel 2020 Pil Italia -8,3%, poi ripresa a +4,6% nel 2021

Milano, 8 giu. (LaPresse) - Per il 2020 l'Istat stima una "marcata contrazione del Pil" con una flessione dell'8,3%, seguita da una "ripresa parziale nel 2021", con un incremento del 4,6%. E' quanto riporta l'istituto di statistica ne 'Le prospettive per l'economia italiana nel 2020-2021". L'Istat sottolinea come "a partire da fine febbraio, il dilagare dell'epidemia di Covid-19 e i conseguenti provvedimenti di contenimento decisi dal Governo hanno determinato un impatto profondo sull'economia, alterando le scelte e le possibilità di produzione, investimento e consumo ed il funzionamento del mercato del lavoro. Inoltre, la rapida diffusione dell'epidemia a livello globale ha drasticamente ridotto gli scambi internazionali e quindi la domanda estera rivolta alle nostre imprese".

