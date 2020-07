Istat: Nel 2019 minimo storico nascite da Unità d'Italia, calo del 4,5%

di fct

Milano, 13 lug. (LaPresse) - Nel 2019, rispetto all'anno precedente, si registra un nuovo minimo storico di nascite dall'Unità d'Italia, un lieve aumento dei decessi e più cancellazioni anagrafiche per l'estero. E' quanto rileva l'Istat nel Bilancio demografico nazionale relativo al 2019. Nel dettaglio, le nascite segnano una flessione del 4,5%, con una diminuzione di oltre 19 mila unità rispetto al 2018. Lo scorso anno, rileva ancora l'istituto di statistica, sono stati iscritti in anagrafe per nascita 420.170 bambini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata