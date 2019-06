Istat: Nel 2018 sono 1,26 milioni i minori in povertà assoluta

di vsc

Milano, 18 giu. (LaPresse) - Sono 1,26 milioni i minori in condizioni di povertà assoluta, per una quota del 12,6%. Lo rileva l'Istat nelle sue statistiche per il 2018. L'incidenza dei minori in povertà va dal 10,1% nel Centro fino al 15,7% nel Mezzogiorno, dove risulta sostanzialmente stabile rispetto al 2017.

