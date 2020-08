Istat: Inflazione ancora negativa a luglio a -0,2%, su anno -0,4%

di fct

Milano, 12 ago. (LaPresse) - Inflazione in calo a luglio per il terzo mese consecutivo. Nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,2% su base mensile e dello 0,4% su base annua. E' quanto rileva Istat in una nota, ricordando che la stima preliminare vedeva un calo dello 0,3%. L'istituto di statistica sottolinea che l'inflazione negativa continua a essere dovuta all'andamento dei prezzi dei beni energetici, che registrano però una flessione meno marcata (da -12,1% a -10,3%), sia nella componente regolamentata (da -14,1% a -13,6%) sia in quella non regolamentata (da -11,2% a -9%).

(Segue)

