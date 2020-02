Istat: Giovani più felici, soddisfatto oltre 50% di under 25

di fct

Milano, 20 feb. (LaPresse) - Oltre la metà dei giovani italiani under 25 è molto soddisfatta della propria vita. Lo riferisce Istat, spiegando che complessivamente la soddisfazione diminuisce con il progredire dell'età. La quota di molto soddisfatti è infatti di oltre il 55% tra i 14-19 anni mentre scende sotto al 40% tra le persone di 65 anni e più. In particolare la crescita è stata più elevata della media tra i giovani di 14-24 anni (dal 48,3% al 51,3%), tra i 45-54 anni (dal 40,7% al 43,1%) e tra i 55-64 anni (dal 39,3% al 42,7%). La condizione occupazionale influisce sul giudizio, sottolinea l'istituto di statistica. La popolazione attiva nel mercato del lavoro o impegnata in un'attività formativa (occupati e studenti) è la più soddisfatta ed esprime più frequentemente giudizi molto positivi. Il 47,5% degli occupati e il 51,7% degli studenti infatti esprimono una elevata soddisfazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata