Istat: Export extra Ue gennaio +5,4%, su anno +4,4%

di fct

Milano, 26 feb. (LaPresse) - Importazioni e esportazioni da e verso i Paesi extra Ue segnano a gennaio aumenti significativi. L'import aumenta del 7,2% rispetto a dicembre, mentre l'export avanza del 5,4%. E' quanto riferisce Istat in una nota, spiegando che per le esportazioni si registra un incremento netto anche su base annua, pari al 4,4%. L'aumento è rilevante per energia (+24,5%) e beni strumentali (+10,1%). Le importazioni registrano un aumento più contenuto ma significativo, pari a +2,3%, determinato da energia (+11,0%), beni di consumo non durevoli (+6,2%) e beni strumentali (+3,8%).

