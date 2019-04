Istat: Export extra Ue cala a marzo, -0,4% su mese e -2,7% annuo

di lal

Milano, 24 apr. (LaPresse) - Cala l'export italiane fuori dai confini dell'Unione europea. Lo rileva l'Istat, che a marzo stima una lieve flessione congiunturale per le esportazioni (-0,4%) e un contenuto aumento per le importazioni (+0,4%). Inoltre, le esportazioni extra Ue sono in flessione su base annua del 2,7%.

(Segue)

