Istat: Deficit III trimestre stabile all'1,8%, migliora su 9 mesi

Milano, 7 gen. (LaPresse) - L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari all'1,8% nel terzo trimestre del 2019, invariato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Lo riferisce l'Istat, spiegando che "la riduzione dell'avanzo primario è stata quasi completamente bilanciata dalla contrazione della spesa per interessi". Nel primi tre trimestri del 2019 il rapporto deficit-Pil risulta pari al 3,2%, in miglioramento rispetto al 3,4% dello stesso periodo del 2018. Nei primi nove mesi del 2019, in termini di incidenza sul Pil, il saldo primario è risultato positivo e invariato rispetto allo stesso periodo del 2018 (0,3%). Il saldo corrente è risultato negativo e pari allo -0,2% (-0,3% nel corrispondente periodo del 2018).

