Istat: da febbraio mezzo milione di occupati in meno

L'emergenza coronavirus ha dato un duro colpo al mondo del lavoro: da febbraio registrati oltre 500 mila occupati in meno. Risale nel mese di maggio il tasso di disoccupazione al 7,8% (+1,2 punti) su base mensile. Tra i giovani la crescita è addirittura del 23,5% (+2 punti). Lo rivela l'Istat sottolineando come con la fase 3 sia cresciuto il numero di persone in cerca di lavoro: +18,9%. L'incremento riguarda soprattutto le donne (+31,3%).

Per l'Istat a maggio 2020 i dati mensili sul mercato del lavoro descrivono un’evoluzione diversa rispetto a quella dei mesi precedenti: rispetto a marzo e aprile, la diminuzione dell’occupazione è più contenuta, il numero di disoccupati sale sensibilmente a seguito del contenimento delle restrizioni previsto dal Dpcm del 26 aprile e si osserva un recupero consistente di ore lavorate. Ciononostante, da febbraio 2020 il livello di occupazione è diminuito di oltre mezzo milione di unità e le persone in cerca di lavoro di quasi 400 mila, a fronte di un aumento degli inattivi di quasi 900 mila unità. L’effetto sui tassi di occupazione e disoccupazione è la diminuzione di oltre un punto percentuale in tre mesi. Sotto la lente quindi c'è il periodo della emergenza Covid e del lockdown.

