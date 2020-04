Istat: Calano reddito e potere d'acquisto italiani nel IV trim.

di fct

Milano, 3 apr. (LaPresse) - Negli ultimi tre mesi del 2019 calano reddito delle famiglie consumatrici e potere d'acquisto. Istat fa sapere in una nota che nel periodo il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente in termini nominali e dello 0,4% in termini reali (potere d'acquisto). Il redito disponibile delle famiglie aveva registrato una crescita nei primi nove mesi dell'anno. "La riduzione del potere d'acquisto è stata più accentuata per la dinamica positiva dell'inflazione", spiega Istat. "Le famiglie - sottolinea l'istituto di statistica - hanno tuttavia mantenuto un livello stabile dei consumi nel quarto trimestre".

