Istat: A luglio carrello dela spesa rallenta a +1,2%

di fct

Milano, 12 ago. (LaPresse) - A luglio rallentano i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona - che compongono il cosiddetto 'carrello della spesa' - passando da +2,1% a +1,2%. Lo riferisce Istat in una nota, spiegando che invece per i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto si osserva un'inversione di tendenza da +0,1% a -0,1%.

