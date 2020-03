Istat: A febbraio saldo commerciale in forte aumento a +5.096 mln

di fct

Milano, 26 mar. (LaPresse) - Il saldo commerciale a febbraio è pari a +5.096 milioni, in forte aumento rispetto ai +3.420 milioni a febbraio 2019. Lo riferisce Istat. Aumenta l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici (da +6.484 milioni per febbraio 2019 a +7.733 milioni per febbraio 2020).

