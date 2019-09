Iren, piano: Al 2024 investimenti +10% e marginalità oltre 1 mld

di lal

Milano, 26 set. (LaPresse) - Nel periodo 2019-2024 il gruppo Iren punta a una crescita della marginalità, con Ebitda atteso in aumento di 200 milioni di euro a oltre 1 miliardo, sostenuta da un programma di investimenti in aumento del 10% a 3,3 miliardi (+10%), dalla centralità del cliente nelle scelte strategiche e da una forte focalizzazione sull'economia circolare. Questi i punti principali del piano presentato oggi dall'utility. Il gruppo, si legge in una nota, conferma l'efficacia dell'impianto strategico dello scorso piano industriale e l'incremento progressivo degli investimenti (+86% rispetto al piano presentato nel 2015) e della marginalità generata.

