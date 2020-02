Intesa Sp, soci Ubi: Banca è sana, stabile e ben gestita

di fct

Milano, 20 feb. (LaPresse) - "Ubi è una banca sana, stabile, redditizia, ben gestita per competenze, risorse umane, competitiva e riconosciuta sul mercato di riferimento, realtà centrale per il sistema socio-economico del Paese". Così "all'unanimità" il comitato degli azionisti di riferimento di Ubi Banca in una nota pubblicata a seguito della riunione di stamattina a Bergamo.

