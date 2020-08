Intesa Sp, nel I semestre utile +13,2% a 2,56 mld

di fct

Milano, 4 ago. (LaPresse) - Intesa Sanpaolo chiude il primo semestre con un utile di 2,566 miliardi di euro, in crescita del 13,2% rispetto ai primi sei mesi del 2019. Lo riferisce una nota, spiegando che il risultato corrente lordo è in aumentoe del 7,1% su base annua, mentre il risultato della gestione operativa è in crescita del 2,8%. Il Cet1 ratio si attesta al 14,9% pro-forma a regime e al 14,6% secondo i criteri transitori per il 2020. I risultati del primo semestre "confermano la capacità di Intesa Sanpaolo di affrontare efficacemente la complessità del contesto conseguente all'epidemia da Covid-19, riflettendo la redditività sostenibile - derivante dalla solidità della base patrimoniale e della posizione di liquidità, dal modello di business resiliente e ben diversificato e dalla flessibilità strategica nella gestione dei costi operativi - e il supporto del gruppo all'Italia anche con l'impegno a diventare un punto di riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale", scrive il gruppo "La generazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder verrà accresciuta dall'unione con Ubi Banca", continua Intesa Sp.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata