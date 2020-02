Intesa Sp, nel 2019 utile +3,3% a 4,2 mld: dividendo cash 3,3 mld

di fct

Milano, 4 feb. (LaPresse) - Intesa Sanpaolo chiude il 2019 con un utile netto di 4,182 miliardi, in aumento del 3,3% rispetto ai 4,05 miliardi registrati nell'esercizio 2018. Lo riferisce il gruppo in una nota. Il risultato corrente lordo è in aumento del 4,3% rispetto al 2018, mentre quello della gestione operativa, pari a 8,793 milairdi, è in crescita del 5,6% rispetto agli 8,326 miliardi del 2018. Il Cet1 ratio del gruppo a regime è pari al 14,1%, in aumento rispetto al 13,6% registrato a dicembre 2018. Il consiglio di amministrazione dell'istituto ha deliberato di proporre dividendi cash per 3,362 miliardi di euro, pari all'80% di payout ratio indicato nel piano di impresa per il 2019. I risultati del 2019 "sono pienamente in linea con gli obiettivi e confermano il supporto del gruppo all'Italia anche con l'impegno a diventare un punto di riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale", sottolinea Intesa Sanpaolo.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata