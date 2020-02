Intesa Sp, Messina: Nel 2020 dividendo robusto e sostenibile

Milano, 4 feb. (LaPresse) - "Ci impegniamo a raggiungere nel 2020 un utile netto superiore a quello del 2019, anche senza considerare la plusvalenza derivante dalla cessione di Nexi – e ben al di sopra considerandola – con un pay out ratio previsto al 75% e, di conseguenza, un dividendo ancora una volta robusto e sostenibile". Lo dichiara in una nota il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, commentando i risultati di esercizio del gruppo per il 2019. "Chiudiamo il bilancio 2019 con particolare soddisfazione: in un contesto più complesso del previsto, Intesa Sanpaolo conferma la capacità di collocarsi tra le banche europee più solide e profittevoli, in grado di generare benefici per tutti gli stakeholders e di essere il motore della crescita inclusiva e sostenibile", sottolinea il ceo.

