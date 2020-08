Intesa Sp, Messina: Messo a segno miglior utile semestre dal 2008

Milano, 4 ago. (LaPresse) - "In un periodo di eccezionale complessità segnato dalle conseguenze della pandemia, Intesa Sanpaolo ha confermato la capacità di raggiungere gli obiettivi e rispettare gli impegni". Lo ha detto il Consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, commentando i risultati del gruppo per il primo semestre. "Nei primi sei mesi dell'anno - ha continuato -, a fronte di un contesto molto impegnativo, abbiamo conseguito il miglior utile netto del primo semestre dal 2008, pari a 2,6 miliardi di euro. Ciò significa aver già realizzato l'86% dell'obiettivo minimo di utile netto di 3 miliardi, previsto per quest'anno. Il risultato netto del primo semestre 2020 mostra un aumento del 39% rispetto ai primi sei mesi del 2019, escludendo i 900 milioni di euro di accantonamenti relativi ai possibili impatti futuri del Covid-19".

