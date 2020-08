Intesa Sp, Messina: Chiederò a Governo estensione moratorie

di fct

Milano, 4 ago. (LaPresse) - Sulla moratoria dei mutui per assicurare alle famiglie liquidità nel corso dell'emergenza coronavirus "farò richiesta al Governo per posticipare questo punto nell'interesse non solo di Intesa Sanpaolo, ma per l'intero sistema bancario. Vedremo cosa succederà in futuro". Lo ha detto l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, rispondendo a una domanda in conference call con gli analisti.

