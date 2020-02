Intesa Sp lancia Ops a sorpresa su Ubi Banca

di lal

Milano, 18 feb. (LaPresse) - Intesa Sanpaolo ha lanciato nella tarda serata di ieri a sorpresa un'offerta pubblica di scambio volontaria e totalitaria per Ubi Banca, proponendo 17 azioni proprie per ogni 10 azioni di Ubi, con premio del 27,6%, o 3,33 euro per azione, considerando la chiusura di Borsa del 14 febbraio.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata