Intesa Sp, Gros-Pietro: Nuove M&A? Siamo una banca ambiziosa

di Taw/fct

Milano, 19 feb (LaPresse)- "Siamo una banca ambiziosa". Così il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro ha risposto a margine dell esecutivo Abi in corso a Milano a chi gli chiedeva se dopo l'operazione su Ubi Banca fossero previste nuove mosse sul fronte M&A. Per il presidente l'operazione non bloccherà nuove operazioni di consolidamento. "Questa è una necessità ineludibile imposta dal cambiamento del mercato, dalle tecnologie e dalle necessità dei clienti", ha affermato Gros-Pietro.

