Intesa Sp, ecco lista Fondazioni: Garantita continuità in cda

di lal

Milano, 27 mar. (LaPresse) - Le cinque Fondazioni azioniste di Intesa Sanpaolo riunite nel patto "hanno inteso esprimere la loro adesione agli orientamenti" del cda uscente della banca per la lista per il nuovo consiglio e il Comitato per il controllo sulla gestione per gli esercizi 2019-2021. Lo annuncia una nota, che precisa che è stato accolta la richiesta di "continuità di composizione con la conferma di un numero significativo di consiglieri uscenti", con "una squadra di assoluto valore" e "pienamente in linea con le attese levate in termini di qualità per conoscenze ed esperienze".

Nella lista ci sono l'attuale presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros Pietro, seguito da Paolo Andrea Colombo, Carlo Messina (ceo in carica), Franco Ceruti, Giovanni Gorno Tempini, Rossella Locatelli, Luciano Nebbia, Bruno Picca, Livia Pomodoro, Maria Alessandra Stefanelli, Guglielmo Weber, Lorenzo Stanghellini, Ernesto Lavatelli e Marina Manna.

