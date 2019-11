Intesa Sp: Con Nexi contatti preliminari per partnership più forte

di lal

Milano, 20 nov. (LaPresse) - Intesa Sanpaolo precisa che "sono stati avviati contatti preliminari" tra la banca e Nexi per "esaminare eventuali operazioni finalizzate al rafforzamento della partnership commerciale già in essere tra le parti". Lo annuncia una nota di Ca' de Sass, ce precisa che "tali eventuali operazioni non configurerebbero per Intesa Sanpaolo obblighi di promozione di un'offerta pubblica di acquisto".

