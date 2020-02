Intesa Sp, Bazoli: Io non coinvolto in decisione Ops su Ubi

di lal

Milano, 18 feb. (LaPresse) - "Non intendo, almeno per il momento, dare alcun commento, se non per precisare che io ho conosciuto la decisione di Intesa Sanpaolo ieri sera, al momento della comunicazione ai mercati, perché i responsabili della banca hanno ritenuto – credo correttamente, data la mia posizione e la mia storia – di non coinvolgermi in alcun modo nella decisione". Così in una nota giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo.

