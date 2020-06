Intesa-Ubi, via libera da Consob a Ops: al via il 6 luglio

di mad

Milano, 25 giu. (LaPresse) - "Con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto massime n. 1.144.285.146 azioni ordinarie di Unione di Banche Italiane S.p.A. ('UBI Banca'), comunicata in data 17 febbraio 2020 e oggetto di successivo comunicato stampa di avvenuto deposito del documento di offerta (il 'Documento di Offerta') presso Consob in data 6 marzo 2020 (l''Offerta Pubblica di Scambio'), si rende noto che in data odierna Consob ha approvato il Documento di Offerta relativo all'Offerta Pubblica di Scambio e il documento di registrazione, la nota informativa e la nota di sintesi relativi all'offerta al pubblico delle azioni ordinarie, rivenienti dall'aumento di capitale sociale di Intesa Sanpaolo S.p.A. ('ISP') a servizio dell'Offerta Pubblica di Scambio, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione". Lo comunica Intesa Sanpaolo in una nota. "Il periodo di adesione - prosegue la nota - concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle 8.30 (ora italiana) del 6 luglio 2020 e terminerà alle 17.30 (ora italiana) del 28 luglio 2020 (estremi inclusi), salvo proroghe del periodo di adesione in conformità alla normativa applicabile. Il giorno 28 luglio 2020 rappresenterà, pertanto, salvo proroghe del periodo di adesione in conformità alla normativa applicabile, la data di chiusura dell'Offerta Pubblica di Scambio".

