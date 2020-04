Intesa-Ubi, Moratti: Autonomia banca è valore per tutti stakeholders

di fct

Milano, 8 apr. (LaPresse) - Il programma Rilancio Italia, lanciato da Ubi Banca per dare sostegno a imprese e famiglie di Bergamo e Brescia colpite dal coronavirus, rappresenta "un impegno per il Paese, per sostenere concretamente le famiglie e lo sviluppo industriale delle nostre comunità a dimostrazione della solidità del nostro istituto e dell'importanza della sua autonomia che è un valore per tutti gli stakeholders, siano essi azionisti, clienti o dipendenti". E' quanto dichiara la presidente di Ubi Banca Letizia Moratti nel suo discorso all'assemblea dei soci dell'istituto bergamasco. L'assise è terminata.

